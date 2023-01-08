Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:12, 8 января 2023Бывший СССР

СБУ анонсировала операцию по «поиску диверсантов» в Харькове

СБУ анонсировала на 9 и 10 января операцию по «поиску диверсантов» в Харькове

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) анонсировала операцию по «поиску диверсантов» в одном из районов Харькова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба регионального отделения СБУ.

Уточняется, что мероприятие запланировано на 9 и 10 января. В эти дни могу быть перекрыты части улиц, а также организованы проверки документов и досмотр автомобилей.

В спецслужбе уточнили, что в операции будут задействованы «органы военного управления», а также привлечена военная техника. Ее целью называется усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, «выявление и задержание возможных диверсионных групп».

Ранее в декабре сообщалось, что Сотрудники СБУ устроили «охоту» на военных корреспондентов из России. Среди разыскиваемых украинской спецслужбой военкоров — Семен Пегов, Александр Коц, Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Финляндия отказалась размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО
Психолог перечислила мешающие выйти замуж факторы
СБУ анонсировала операцию по «поиску диверсантов» в Харькове
Готового воевать за Украину актера Смольянинова призвали объявить иноагентом
Американский журналист высмеял очередную просьбу Зеленского
Певица Слава потратила полмиллиона рублей на один поход в магазин
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в боях за Макеевку
Польша захотела убедить Запад в необходимости радикально ослабить Россию
Премьер Украины заявил о создании самого большого в мире минного поля
В Минздраве дали рекомендации по профилактике ангины у детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.