СБУ анонсировала операцию по «поиску диверсантов» в Харькове

СБУ анонсировала на 9 и 10 января операцию по «поиску диверсантов» в Харькове

Служба безопасности Украины (СБУ) анонсировала операцию по «поиску диверсантов» в одном из районов Харькова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба регионального отделения СБУ.

Уточняется, что мероприятие запланировано на 9 и 10 января. В эти дни могу быть перекрыты части улиц, а также организованы проверки документов и досмотр автомобилей.

В спецслужбе уточнили, что в операции будут задействованы «органы военного управления», а также привлечена военная техника. Ее целью называется усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, «выявление и задержание возможных диверсионных групп».

Ранее в декабре сообщалось, что Сотрудники СБУ устроили «охоту» на военных корреспондентов из России. Среди разыскиваемых украинской спецслужбой военкоров — Семен Пегов, Александр Коц, Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко.