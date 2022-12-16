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05:59, 16 декабря 2022Бывший СССР

СБУ устроила «охоту» на российских военкоров

«Военкоры РВ»: СБУ устроила «охоту» на российских военкоров Пегова, Коца и Сладкова

Фото: РИА Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) устроили «охоту» на военных корреспондентов из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Авторы канала опубликовали видео, которое им прислали российские военные. На кадрах запечатлен обыск у захваченной группы диверсантов СБУ, у которых в том числе была обнаружена «ориентировка» со списком известных военкоров.

Среди разыскиваемых украинской спецслужбой военкоров — Семен Пегов, Александр Коц, Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко.

Отмечается, что диверсантов помогли изобличить местные жители, боевики были задержаны в доме. Где именно это произошло, не уточняется.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео оперативной съемки задержания в Луганской народной республике (ЛНР) и допроса агента Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Роменского. Задержанный рассказал, как был завербован в СБУ и раскрыл детали покушения на главу Беловодского района.

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Марина Совина
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