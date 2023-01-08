Welt: Польша стремится убедить союзников по НАТО в потребности радикально ослабить Россию

Польша исходя из своих национальных интересов стремится убедить союзников и партнеров по НАТО в необходимости радикально ослабить Россию. О потребностях Варшавы сообщает Die Welt со ссылкой на чиновников польского МИД.

«Мы ведем лоббистскую деятельность с целью ослабления России. Мы не стремимся к разрушению российского государства, но [стремимся] к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий», — заявил газете один из дипломатов.

По мнению Варшавы, перемирие на российских условиях приведет лишь к незначительной паузе, которая прервется в тот момент, когда Москва сможет собраться с силами, поэтому Польша стремится убедить Запад в реальности такого плана, чтобы «сдержать Россию раз и навсегда».

Ранее обозреватель National Review Майкл Брендан Догерти заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией может обернуться для организации распадом. Догерти также обратил внимание на растущие издержки и напомнил, что план на восстановление Украины оценивается в 750 миллиардов долларов.