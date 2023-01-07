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22:01, 7 января 2023Интернет и СМИ

В США предрекли распад НАТО после речи Зеленского

National review: призыв Зеленского к вовлечению НАТО в конфликт приведет альянс к распаду

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Стремление президента Украины Владимира Зеленского вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией может обернуться для организации распадом. Об этом заявил обозреватель National Review Майкл Брендан Догерти (Michael Brendan Dougherty).

Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, что финансовая помощь Киеву — «не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность». Однако, предрек публицист, эскалация конфликта лишь истощит «внимание, ресурсы и волю» США, чтобы быть мировым вершителем правосудия. Более того, кризис на Украине может поощрить стремление Китая противостоять независимости Тайваня, уверен он.

«Конфликт на Украине не только не укрепил альянс, но и выявил раскол внутри НАТО и изменил наши представления об организации», — говорится в статье. Публицист отметил, что о риске распада НАТО также предупреждал президент Франции Эммануэль Макрон.

Майкл Брендан Догерти также обратил внимание на растущие издержки и напомнил, что план на восстановление Украины оценивается в 750 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что эта цифра будет расти по мере продолжения конфликта.

Ранее американский историк Ноам Хомский заявил, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО. Эксперт напомнил, что бывший лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока.

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Марина Совина
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