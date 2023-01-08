МИД Нидерландов вызовет посла Ирана из-за казней протестующих

Глава МИД Нидерландов заявил, что вызовет посла Ирана из-за казней участников протестов

Министерство иностранных дел Нидерландов вызовет посла Ирана из-за казней участников протестов. Об этом сообщил глава ведомства Вопке Хукстра в Twitter.

«В шоке от ужасных казней демонстрантов в Иране», — написал он. Хукстра отметил, что пригласит посла Ирана, чтобы выразить ему серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией. Глава МИД нидерландов также призвал государства-члены ЕС сделать то же самое.

Ранее сообщалось, что двух участников беспорядков в Иране казнили за убийство бойца исламского народного ополчения «Басидж». В Европейском союзе уже отреагировали на происшедшее. Брюссель потрясен казнью двух граждан Ирана, арестованных в связи с продолжающимися протестами, заявили в Европейской службе внешних связей.

С середины сентября в Иране проходят массовые протесты и беспорядки. Они вызваны смертью местной 22-летней жительницы Махсы Амини, которая умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.