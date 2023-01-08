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11:06, 8 января 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о потерях со стороны ВСУ за сутки

НМ ДНР сообщила, что ВСУ за минувшие сутки потеряли более 20 человек и два танка

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) за минувшие сутки потеряли более 20 человек и два танка. Об этом сообщает управление НМ ДНР, передает ТАСС.

В управлении уточнили, что силы Народной милиции уничтожили два танка Т-72М1 и семь единиц бронированной и автомобильной техники.

Ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) майор Иван Филипоненко заявил, что ВСУ понесли существенные потери в живой силе и военной технике. По его словам, подразделения НМ ЛНР уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ, а также один танк и два бронетранспортера украинских войск. Кроме того, ликвидированы четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 11 единиц специальной автомобильной техники.

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Виктория Кондратьева
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