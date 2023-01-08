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03:42, 8 января 2023Россия

Пушков рассказал об условии для прекращения помощи США Украине

Пушков: США сократят военную поддержку Киеву, если убедятся в ее бесперспективности

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Соединенные Штаты сильно сократят помощь Украине в будущем только в том случае, если убедятся в бесперспективности военной поддержки. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он выразил сомнения, что США полностью прекратят финансирование поддержки Киева. Политик также озвучил самый реалистичный сценарий. По мнению Пушкова, сокращение расходов на Украину возможно ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал помощь Вашингтона жизненно важной и понадеялся на ее продолжение. «Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и помощь США, чтобы приблизить нашу победу», — сказал он. До этого украинский лидер поблагодарил США самого большого за все время пакета помощи в размере трех миллиардов долларов. Он также уточнил, что Киев смог вывести оборонное партнерство с западными странами на новый уровень.

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Марина Совина
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