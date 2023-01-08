Пушков рассказал о расколе в Германии из-за поставок оружия Киеву

Сенатор Пушков рассказал о расколе в Германии из-за поставок наступательного оружия Киеву

Поставки наступательного вооружения Киеву спровоцировали раскол в Германии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сенатор Алексей Пушков.

Так политик прокомментировал опрос газеты Bild в котором против поставок Украине боевых машин пехоты Marder выступили 49 процентов опрошенных жителей ФРГ. «Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности», — написал он.

Ранее 49 процентов немцев, участвовавших в опросе Института изучения общественного мнения INSA, сочли ошибкой решение правительства ФРГ о передаче Украине БМП Marder. Согласно опросу, 40 процентов граждан Германии поддерживают решение о передаче военной техники, а 38 процентов посчитали, что в состав поставок необходимо включить танки и другую необходимую украинской армии технику. Суммарно в опросе принял участие 1001 совершеннолетний респондент.