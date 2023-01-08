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13:59, 8 января 2023Мир

Граждане ФРГ выступили против передачи БМП Marder Украине

Bild: 49 процентов немцев посчитали решение о передаче БМП Marder Украине ошибочным

Фото: Alexander Ratz / Reuters

Решение правительства ФРГ о передаче Украине БМП Marder является ошибочным. С таким мнением выступили 49 процентов немцев, поучаствовавших в соответствующем опросе Института изучения общественного мнения INSA. Данные об исследовании опубликовала газета Bild.

Согласно опросу, 40 процентов граждан Германии поддерживают решение о передаче военной техники, а 38 процентов посчитали, что в состав поставок необходимо включить танки и другую необходимую украинской армии технику. Суммарно в опросе принял участие 1001 совершеннолетний респондент.

5 января сообщалось о намерении США предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, Германия заявила о планах отправить БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Во время переговоров лидеры государств Джо Байден и Олаф Шольц выразили «общую решимость» продолжать финансовое и военное содействие Украине «столько, сколько потребуется».

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Дмитрий Сотак
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