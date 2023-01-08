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17:00, 8 января 2023Бывший СССР

Лукашенко развенчал мифы о болезнях и пообещал жить дальше

Лукашенко рассказал, что его все хоронят, но он здоров, и пообещал жить дальше
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с духовником Свято-Елисаветинского монастыря протоиереем Андреем Лемешонком развенчал мифы о своих болезнях и пообещал жить дальше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда-то старец отец Николай (отец Николай Гурьяновприм. "Ленты.ру") на острове Залит, очень почитаемый старец, когда Вас избрали президентом сказал: пока Лукашенко будет в Белоруссии, все будет хорошо», — заявил в разговоре протоирей.

«То есть умирать мне пока нельзя? А то меня все хоронят, хоронят эти беглые (эмигрировавшие из страны оппозиционеры – прим. "Ленты.ру"). Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают... Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!» — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии призвал «сделать шаг навстречу» гражданам, уехавшим из республики. По его словам, каждый должен «ответить за свое». Однако Лукашенко выразил уверенность, что среди покинувших Белоруссию граждан и тех, кто находится в стране, есть глубоко раскаявшиеся люди, которые не должны быть выброшены на обочину. Президент подчеркнул, что «шаг навстречу» сделан не по требованию Запада. Как он утверждает, Белоруссия не будет создавать напряжение в обществе.

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Виктория Кондратьева
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