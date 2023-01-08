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18:25, 8 января 2023Россия

Минобороны показало видео возвращения российских военных из плена

Минобороны опубликовало видео возвращения 50 российских военных из украинского плена

Минобороны опубликовало видео возвращения 50 российских военных, которые ранее пребывали в украинском плену и теперь будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. Видеоматериалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

«8 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении военного ведомства.

В конце декабря прошлого года Минобороны сообщило, что из украинского плена вернули 82 российских военнослужащих.

Варвара Кошечкина
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