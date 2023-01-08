Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 8 января 2023Россия

ВКС России сбили за сутки пять украинских самолетов

Минобороны заявило об уничтожении ВКС России пяти самолетов воздушных сил Украины за сутки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за сутки сбила пять украинских самолетов. Об этом в воскресенье, 8 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве пояснили, что российские военные поразили истребитель Су-27 в районе Лозового, Су-24 в районе Изюма Харьковской области, два Су-25 в Николайполье и Новом Донбассе, а также МиГ-29 противника в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики (ДНР).

5 января Конашенков доложил о сбитых на территории ДНР украинском штурмовике Су-24 и фронтовом бомбардировщике Су-25.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об ответе на удар ВСУ по Макеевке
Российские ПВО сбили три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем
Бежавший на Украину актер заявил о готовности воевать
Умер один из создателей театра «Современник»
Российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ пролетели над Тихим океаном
Лолита пожаловалась на «лишение эрекции» из-за санкций Зеленского
Синоптик назвал дату ослабевания морозов в Москве
Пожар в квартире на юго-западе Москвы связали с убийством
Отказ НАТО в запросе Сербии на ввод полиции и армии в Косово объяснили
Финляндия отказалась вступать в НАТО раньше Швеции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.