ВКС России сбили за сутки пять украинских самолетов

Минобороны заявило об уничтожении ВКС России пяти самолетов воздушных сил Украины за сутки

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за сутки сбила пять украинских самолетов. Об этом в воскресенье, 8 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве пояснили, что российские военные поразили истребитель Су-27 в районе Лозового, Су-24 в районе Изюма Харьковской области, два Су-25 в Николайполье и Новом Донбассе, а также МиГ-29 противника в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики (ДНР).

5 января Конашенков доложил о сбитых на территории ДНР украинском штурмовике Су-24 и фронтовом бомбардировщике Су-25.