В ДНР сбили два украинских самолета
В ДНР сбили украинские Су-25 и Су-24
На территории Донецкой народной республики (ДНР) сбили два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Уточняется, что сбиты были штурмовик Су-24 и фронтовой бомбардировщик Су-25.
Су-25 был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Победа, а Су-24 уничтожен в результате действий истребительной авиации Военно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Красногоровка.
Ранее в Минобороны России заявили, что в районе населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.