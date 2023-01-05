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14:09, 5 января 2023Бывший СССР

В ДНР сбили два украинских самолета

В ДНР сбили украинские Су-25 и Су-24

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На территории Донецкой народной республики (ДНР) сбили два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что сбиты были штурмовик Су-24 и фронтовой бомбардировщик Су-25.

Су-25 был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Победа, а Су-24 уничтожен в результате действий истребительной авиации Военно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Красногоровка.

Ранее в Минобороны России заявили, что в районе населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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Алевтина Запольская
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