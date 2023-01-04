ВС России уничтожили нескольких единиц поставленного Киеву Западом вооружения

Спикер МО заявил, что ВС России уничтожили нескольких единиц западного вооружения Украины

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько единиц поставленного Украине Западом вооружения. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, в зоне спецоперации были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Конашенков уточнил, что западное оружие было уничтожено в районах населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине не способствуют разрешению конфликта, а лишь продлевают страдания украинского народа.

По словам представителя главы государства, это не может помешать России достигать своих целей