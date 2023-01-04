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13:19, 4 января 2023Россия

ВС России уничтожили нескольких единиц поставленного Киеву Западом вооружения

Спикер МО заявил, что ВС России уничтожили нескольких единиц западного вооружения Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько единиц поставленного Украине Западом вооружения. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, в зоне спецоперации были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Конашенков уточнил, что западное оружие было уничтожено в районах населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

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1 декабря 2022

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине не способствуют разрешению конфликта, а лишь продлевают страдания украинского народа.

По словам представителя главы государства, это не может помешать России достигать своих целей

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Марк Леонов
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