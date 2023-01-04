ВС России уничтожили нескольких единиц поставленного Киеву Западом вооружения
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько единиц поставленного Украине Западом вооружения. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, в зоне спецоперации были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Конашенков уточнил, что западное оружие было уничтожено в районах населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине не способствуют разрешению конфликта, а лишь продлевают страдания украинского народа.
По словам представителя главы государства, это не может помешать России достигать своих целей