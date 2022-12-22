Кремль прокомментировал поставки западных вооружений Украине

Песков заявил, что поставки западных вооружений Киеву не способствуют разрешению конфликта

Поставки западных вооружений Украине не способствуют разрешению конфликта, а лишь продлевают страдания украинского народа. Такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, это не может помешать России достигать своих целей в ходе специальной военной операции (СВО).

Также Песков заявил, что в случае, если США поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, они станут законными целями для Вооруженных сил (ВС) России. «Безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют вооруженные силы Украины. Все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции», — резюмировал представитель Кремля.

Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит CBS News. Политик уточнил, что США и их партнеры продолжат «создавать издержки для Кремля» и поддержат Украину.