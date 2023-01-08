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03:32, 8 января 2023Россия

В ДНР сбили украинский МиГ-29 из украинского ЗРК

Депутат Госдумы Саблин сообщил о сбитом украинском МиГ-29 из украинского ЗРК

Фото: DV_Sablin

В ДНР был уничтожен истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

По его словам, украинский самолет был поражен в районе города Курахово из украинского зенитного ракетного комплекса «Оса». «Мы лишь немного приложили руку», — написал депутат, постоянно находящийся в зоне проведения специальной военной операции.

В ноябре прошлого года в Донбассе было создано подразделение из отправившихся на фронт депутатов Государственной Думы. В подразделение БАРС «Каскад» вошли депутаты нижней палаты российского парламента, а также заксобраний регионального уровня, которые добровольно отправились на фронт. Командиром подразделения стал лидер «Боевого Братства» полковник Дмитрий Саблин.

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Марина Совина
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