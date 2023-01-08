Число погибших при ДТП в Сенегале возросло

Президент Салл: число жертв ДТП в Сенегале возросло до 40, объявлен общенациональный траур

Президент Сенегала Маки Салл заявил, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате столкновения двух автобусов в центральной части республики. Об этом сенегальский глава написал на своей странице в Twitter.

Политик сообщил, что принял решение объявить трехдневный общенациональный траур, он начнется 9 января. Помимо этого, Салл анонсировал заседание межведомственного совета для принятия решительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения и общественного транспорта.

Столкновение двух автобусов в области Кафрин в Сенегале произошло 8 января. Ранее сообщалось о 38 погибших и 100 пострадавших.