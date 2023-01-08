Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:53, 8 января 2023Мир

Число погибших при ДТП в Сенегале возросло

Президент Салл: число жертв ДТП в Сенегале возросло до 40, объявлен общенациональный траур
Маки Салл

Маки Салл. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Сенегала Маки Салл заявил, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате столкновения двух автобусов в центральной части республики. Об этом сенегальский глава написал на своей странице в Twitter.

Политик сообщил, что принял решение объявить трехдневный общенациональный траур, он начнется 9 января. Помимо этого, Салл анонсировал заседание межведомственного совета для принятия решительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения и общественного транспорта.

Столкновение двух автобусов в области Кафрин в Сенегале произошло 8 января. Ранее сообщалось о 38 погибших и 100 пострадавших.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили о подготовке спецслужбами Украины антироссийской провокации
США запретили Киеву применять новое оружие для ударов вглубь России
Netflix официально продлил «Уэнсдэй» на второй сезон
Число погибших при ДТП в Сенегале возросло
Украинку приговорили к пожизненному сроку за контрабанду кокаина в Египте
Диетологи назвали способ прийти в форму после новогодних праздников
Стали известны возможные причины выезда самолета со взлетной полосы в Перми
Додик наградил Путина орденом
Главу Минфина Германии заподозрили в коррупции
Экономист дал прогноз по курсу доллара в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.