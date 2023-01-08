Несколько десятков человек погибли из-за столкновения двух автобусов в Сенегале

Senenews: в Сенегале в результате ДТП двух автобусов погибли 38 и ранены 100 человек

В результате столкновения двух автобусов в области Кафрин в Сенегале погибли 38 и ранены почти 100 человек. О происшествии с несколькими десятками погибших сообщает местный новостной портал Senenews.

«Согласно ряду источников, предварительное число погибших составляет 38, и по меньшей мере 100 пострадали. Автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу», — говорится в сообщении о ДТП.

Президент страны Маки Салл выразил соболезнования в связи с трагедией и объявил в стране трехдневный траур.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 17 человек погибли в результате ДТП в Китае. Еще 22 человека получили ранения. Полиция ведет расследование причин аварии.