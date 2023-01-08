В ДТП в китайской провинции Цзянси погибли минимум 17 человек

CGTN: по меньшей мере 17 человек погибли, 22 пострадали в ДТП в китайской провинции Цзянси

По меньшей мере 17 человек погибли в результате ДТП в Китае. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Еще 22 человека получили ранения. Ведется расследование причин аварии.

28 декабря сообщалось, что в массовой аварии, которая произошла на мосту в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань, из-за тумана столкнулись более 200 автомобилей, погиб один человек. Последствия аварии устраняли 66 спасателей.