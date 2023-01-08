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12:32, 8 января 2023Путешествия

В новогодние праздники в Сочи отдохнули 200 тысяч человек

Около 200 тысяч туристов отдохнули в Сочи на новогодних праздниках

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Сочи за время новогодних праздников в 2023 году принял порядка 200 тысяч туристов. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил мэр города Алексей Копайгородский, передает ТАСС.

«Новый отсчет запущен: около 200 тысяч человек отдохнули в Сочи в новогодние каникулы. Зимний сезон в целом обещает быть успешным», — заявил Копайгородский.

Как уточнил мэр, предыдущий год оказался для города рекордным по числу посетивших его туристов. Так, на курорте отдохнули 7,2 миллиона человек, что стало максимальным показателем за 100 лет. Также выросли и поступления в городской бюджет от санаторно-курортной отрасли — до 1,5 миллиарда рублей.

По мнению градоначальника, достичь таких показателей удалось в том числе благодаря качественной туристической инфраструктуре Сочи.

Ранее администрация Сочи предупредила жителей города о заморозках в ночь на 8 января. По прогнозам синоптиков, температура воздуха на побережье должна была опуститься до минус 2 градусов.

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Варвара Кошечкина
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