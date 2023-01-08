В США призвали перестать врать о происходящем на Украине

Американский политик Янг: отрицающие нацизм на Украине врут сами себе

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг призвал перестать заниматься самообманом и врать о происходящем на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое», — заявил он.

Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал поддержку Украины со стороны западных стран, назвав ее нормализацией нацизма.