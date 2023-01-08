На Украине рассказали о планах России завершить СВО «корейским сценарием»

Секретарь СНБО Данилов: Россия может предложить Украине корейский сценарий завершения СВО

Российское руководство может предложить Украине «корейский сценарий» завершения специальной военной операции (СВО), предполагающий разделение страны с утратой государством контроля над частью территорий. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, его цитирует «Коммерсантъ».

По словам политика, Москва рассматривает несколько вариантов завершения конфликта, среди которых проведение новой «38-й параллели» — разграничительной линии по аналогии с той, что разделяет Корею на два государства.

«Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что [это] один из вариантов», — заявил Данилов.

Он добавил, что представители Сеула, которые согласились на такой сценарий в 1953 году, впоследствии пожалели о своем решении. «Они считают, что тогда была допущена большая ошибка, что пошли на уступки. Сегодня имеют проблемы», — заверил секретарь.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине находится «на критически важном этапе». Он также пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать киевскую сторону в ближайшее время.