В Германии выступили за отправку Киеву танков Leopard

Вице-президенты бундестага Геринг-Эккардт и Кубики призвали поставить ВСУ танки Leopard

Вице-президенты бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступили за отправку Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder, а также танков Leopard. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает немецкая газета Hamburger Abendblatt.

По словам представителя партии «Зеленые» Геринг-Экардт, Германия не должна останавливаться на отправке Вооруженным силам Украины (ВСУ) одних лишь БМП. «Мы должны сделать и поставить все, что возможно. Сюда же входят и танки "Леопард"», — призвала она.

Политик из Свободной демократической партии (СвДП) Кубики согласился с ней и назвал такой подход разумным. Он считает, что передача данной техники позволит сохранить обороноспособность Украины. Однако Кубики указал, что каждый следующий шаг по поддержке Киева должен быть скоординирован с партнерами ФРГ по НАТО.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует передавать Киеву танки Leopard. По его словам, в настоящее время она обсуждает с властями других стран возможность создания широкой коалиции, члены которой будут поставлять Киеву тяжелое вооружение. В частности, подобные переговоры польская сторона проводит с представителями Германии.

