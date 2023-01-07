Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 7 января 2023Мир

Польша отказалась передавать Украине танки Leopard

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Варшава не планирует поставлять Киеву танки Leopard

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Варшава не планирует передавать Киеву танки Leopard. Об отказе властей Польши идти на такие шаги заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в субботу, 7 января, передает РИА Новости.

Таким образом политик прокомментировал появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что польские власти готовятся направить Украине танки Leopard 2.

«Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать не намерены. Польша сама без широкой коалиции не собирается передавать», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, в настоящее время Варшава обсуждает с властями других стран возможность создания широкой коалиции, члены которой будут поставлять Киеву тяжелое вооружение. В частности, подобные переговоры польская сторона проводит с представителями Германии.

Ранее сообщалось, что с начала российской спецоперации на Украине Польша передала Киеву более 200 танков Т-72. Взамен Варшава закупила закупила в США 250 и 180 танков Abrams различных модификаций и 1000 танков К2 в Южной Корее. Кроме того, на вооружении польской армии состоят 126 танков Leopard 2A4 и 105 танков Leopard 2A5.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Байден начал готовиться к переизбранию
Зеленский приостановил гражданство 13 православных священников
Во Франции предрекли США кровавую бойню из-за Украины и коронавируса
Вильфанд назвал дату заметного повышения температуры в Москве
Польша отказалась передавать Украине танки Leopard
В США назвали преимущество России в конфликте с Украиной
В России допустили влияние избрания Маккарти на завершение конфликта на Украине
Россиян предупредили о потере голоса из-за гриппа
Военкор объяснил необходимость взятия Марьинки
51-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала фигуру в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.