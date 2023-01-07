Польша отказалась передавать Украине танки Leopard

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Варшава не планирует поставлять Киеву танки Leopard

Варшава не планирует передавать Киеву танки Leopard. Об отказе властей Польши идти на такие шаги заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в субботу, 7 января, передает РИА Новости.

Таким образом политик прокомментировал появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что польские власти готовятся направить Украине танки Leopard 2.

«Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать не намерены. Польша сама без широкой коалиции не собирается передавать», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, в настоящее время Варшава обсуждает с властями других стран возможность создания широкой коалиции, члены которой будут поставлять Киеву тяжелое вооружение. В частности, подобные переговоры польская сторона проводит с представителями Германии.

Ранее сообщалось, что с начала российской спецоперации на Украине Польша передала Киеву более 200 танков Т-72. Взамен Варшава закупила закупила в США 250 и 180 танков Abrams различных модификаций и 1000 танков К2 в Южной Корее. Кроме того, на вооружении польской армии состоят 126 танков Leopard 2A4 и 105 танков Leopard 2A5.

