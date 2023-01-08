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19:48, 8 января 2023Интернет и СМИ

Американский журналист высмеял очередную просьбу Зеленского

Журналист Fox News Беккер посоветовал Зеленскому перестать тянуть деньги из США

Фото: Reuters

Американский журналист Кайл Беккер, работающий в Fox News и Newsmax, высмеял президента Украины Владимира Зеленского и посоветовал ему перестать тянуть деньги из Соединенных Штатов. Он оставил комментарий под постом украинского лидера в социальной сети Twitter.

В субботу, 7 января, Владимир Зеленский поздравил нового спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с избранием и добавил, что поддержка Америки крайне важна для побед Украины на фронте. «Надеемся на то, что вы продолжите оказывать нам поддержку и в будущем еще поможете нам, чтобы приблизить нашу общую победу», — завершил пост президент Украины.

В ответ на это Беккер скептически заявил: «Найди себе собственных налогоплательщиков», — намекая на то, что не все в США поддерживают траты на помощь Зеленскому, и его очередная просьба, замаскированная под поздравление, выглядит жалко. Его реплика набрала 852 лайка при 17,8 тысячи просмотров.

Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден не признают огромные затраты и потери из-за украинского кризиса. «Кевин Маккарти говорит, что будет драться "сколько потребуется". Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», — написал он в социальных сетях.

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Алиса Дмитриева
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