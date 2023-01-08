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12:13, 8 января 2023Мир

Полиция ФРГ предотвратила теракт с использованием токсичных веществ

В ФРГ задержали двух иранцев, которые готовили теракт с использованием цианида и рицина

Фото: Christian Mang / Reuters

Полиция ФРГ задержала двух иранцев в городе Кастроп-Рауксель в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, которые подозреваются в подготовке теракта с использованием токсичных отравляющих веществ — цианида и рицина. Об этом сообщает газета Tagesschau.

Сообщается, что 32-летний гражданин Ирана приобрел цианид и рицин. Об этом стало известно полиции, после чего в доме у подозреваемого был проведен обыск, химикаты были изъяты и отданы на экспертизу специалистам. Также по подозрению в соучастии был арестован брат предполагаемого организатора теракта.

Ранее полиция ФРГ предотвратила государственный переворот. По подозрению в его подготовке были задержаны 25 человек, в том числе россиянка. По данным правоохранительных органов, они могут быть последователями «рейхсбюргеров» («Граждан рейха»). Члены этого неонацистского движения выступают против существующего государственного строя и считают себя гражданами Второго рейха — Германской империи времен правления Гогенцоллернов. Известно, что они также готовили акции по силовому захвату власти в стране.

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Виктория Кондратьева
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