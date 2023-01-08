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04:53, 8 января 2023Мир

Китай заподозрили в слежке за британскими министрами

Daily Mail: в британской правительственной машине обнаружили китайский датчик слежения

Фото: Jason Lee u000d / Reuters

В правительственном автомобиле Великобритании было обнаружено китайское устройство слежения. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что SIM-карта, способный передавать данные о местоположении, был обнаружен в ходе проверки безопасности. Датчик находился внутри детали, которая была импортирована из Китая.

Как отмечает издание, данное открытие вызвало обеспокоенность среди британских министров и высокопоставленных дипломатов. Кроме того, в Великобритании все чаще звучат призывы относиться к Китаю как к угрозе и использовать товары, произведенные в КНР, с большей осторожностью, говорится в статье. «Несомненно, пришло время пересмотреть Комплексный обзор и объявить в нем Китай системной угрозой для страны», — заявил бывший глава правящей Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит.

Эксперт по безопасности подозревает, что данные о перемещении британских чиновников могли получать не только китайские, но и российские спецслужбы.

В 2022 году газета Financial Times сообщила о растущем беспокойстве Запада из-за активности разведки Китая. В частности, бывший глава европейского отделения ЦРУ в беседе с изданием заявил, что шпионские операции КНР становятся «все более масштабными и представляют большую угрозу, чем те, которые осуществляются Россией».

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Ксения Назарова
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