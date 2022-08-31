Стало известно о растущем беспокойстве западных разведок из-за шпионажа Китая

FT: западные спецслужбы все больше беспокоятся из-за активности китайской разведки

Западные спецслужбы все больше беспокоятся из-за активности китайской разведки. Об этом стало известно The Financial Times (FT) от бывших и действующих представителей западных контрразведывательных служб.

Так, бывший глава европейского отделения ЦРУ в беседе с изданием заявил, что шпионские операции КНР становятся «все более масштабными и представляют большую угрозу, чем те, которые осуществляются Россией».

При этом, по словам собеседников издания, поскольку методы шпионажа в Китае сильно отличаются от российских, западным спецслужбам приходится пересматривать подходы к контрразведке. В то же время российская разведка опирается на традиционную подготовку со специальными навыками, которые работают по четко поставленным задачам, а КНР собирает данные намного более широко.

Ранее в августе сообщалось, что борьба с терроризмом и деятельностью экстремистских группировок будет оставаться одной из основных задач, но на данный момент ЦРУ и другие спецслужбы США больше нацелены на противодействие влиянию Китая.