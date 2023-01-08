В США запретили Киеву применять новое оружие для ударов вглубь России

Bloomberg: США запретили Украине использовать оружие Запада для ударов вглубь России

Передача Киеву новых вооружений подразумевает соблюдение условия, согласно которому Вооруженным силам Украины (ВСУ) запрещено наносить удары по российским территориям. Об этом заявил американский обозреватель Андреас Клут в колонке для Bloomberg.

По его словам, Украина и сейчас не может использовать вооружение Запада для ударов вглубь России, так как это может привести к полномасштабному конфликту.

«Украинцы не должны применять западное оружие для контрнаступления на Россию и, вероятно, должны воздержаться от ударов по стране», — подчеркнул Клут.

Обозреватель отметил, что вторжение на российские территории будет означать «пересечение красной черты», установленной Кремлем.

6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий. В него вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон передал Киеву 225 миллионов долларов.