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21:56, 8 января 2023Интернет и СМИ

В США запретили Киеву применять новое оружие для ударов вглубь России

Bloomberg: США запретили Украине использовать оружие Запада для ударов вглубь России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pixabay

Передача Киеву новых вооружений подразумевает соблюдение условия, согласно которому Вооруженным силам Украины (ВСУ) запрещено наносить удары по российским территориям. Об этом заявил американский обозреватель Андреас Клут в колонке для Bloomberg.

По его словам, Украина и сейчас не может использовать вооружение Запада для ударов вглубь России, так как это может привести к полномасштабному конфликту.

«Украинцы не должны применять западное оружие для контрнаступления на Россию и, вероятно, должны воздержаться от ударов по стране», — подчеркнул Клут.

Обозреватель отметил, что вторжение на российские территории будет означать «пересечение красной черты», установленной Кремлем.

6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий. В него вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон передал Киеву 225 миллионов долларов.

Марина Совина
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