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10:47, 8 января 2023Путешествия

В Перми возобновил работу международный аэропорт

Международный аэропорт в Перми возобновил работу после инцидента с самолетом

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Международный аэропорт в Перми (Большое Савино) возобновил работу в штатном режиме после инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает ТАСС.

«Международный аэропорт Пермь возобновил работу в штатном режиме с 11:00 местного времени. На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени указанному на онлайн-табло», — заявили в аэропорту.

Ранее пассажирский самолет в аэропорту Перми застрял в сугробе во время взлета. Как рассказали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости на взлетно-посадочной полосе, после чего он застрял в сугробе. По информации Telegram-канала «SHOT», пассажиров эвакуировали с рейса. Информации о пострадавших нет.

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Виктория Кондратьева
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