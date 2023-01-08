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19:42, 8 января 2023Россия

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в боях за Макеевку

Минобороны: российская артиллерия уничтожила более 600 военных ВСУ в Краматорске

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская артиллерия в ходе массированного ракетного удара по пунктам дислокации в Краматорске уничтожила более 600 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). О потерях украинской армии в ходе боев за Макеевку журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

По данным российской разведки, в краматорских общежитиях №28 и №47, которые были выбраны в качестве пункта временной дислокации ВСУ, суммарно располагались 1300 украинских военных.

Ранее Минобороны опубликовало видео возвращения 50 российских военных, которые ранее пребывали в украинском плену и теперь будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

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Виктория Кондратьева
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