Вучич рассказал о последствиях для Сербии поддержки санкций против России

Вучич: Запад потребует от Сербии признать Косово, если она поддержит санкции против России

Запад потребует от властей Сербии признать самопровозглашенную республику Косово, как только Белград поддержит санкции против России. О таких последствиях рассказал сербский президент Александр Вучич. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире сербского TV Pink Вучич заявил, что официальный Белград около ста дней выдерживает внешнее давление и отказывается от введения санкций против Москвы, но делать это все сложнее.

«Мы выдали Милошевича, как бы о нем ни думали. Почему мы должны были выдать президента? Стали ли мы после этого частью ЕС?», — задался вопросом Вучич.

Он предположил, что Приштине могут в итоге предоставить членство в ООН, даже если Сербия не признает независимости Косово.

Ранее Александр Вучич заявил, что санкции против России являются «обоюдоострым мечом», их последствия затронут не только западные страны, но и весь мир. По словам политика, Белграду в ближайшее время стоит ожидать усиления давления извне по вопросу Косова и введения санкций против России. Он назвал эту ситуацию нелегкой и предупредил, что она может отразиться на всей Европе.