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13:57, 8 января 2023Мир

Вучич назвал санкции против России «обоюдоострым мечом»

Президент Сербии Вучич назвал антироссийские санкции «обоюдоострым мечом» для Запада

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Санкции против России являются «обоюдоострым мечом», их последствия затронут не только западные страны, но и весь мир. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет ТАСС.

По словам политика, Белграду в ближайшее время стоит ожидать усиления давления извне по вопросу Косова и введения санкций против России. Он назвал эту ситуацию нелегкой и предупредил, что она может отразиться на всей Европе.

«Если мне скажут: введите санкции [против России] завтра, может, мне и придется [это сделать] под угрозой чего-либо намного большего, чем давление. В данный момент мы почти год смогли быть страной, которая этого не сделала, показав свою отважность», — пояснил Вучич.

В конце декабря президент Сербии заявил, что для Европы и мира 2023 год будет тяжелее 2022-го. Он напомнил, что США и Европа приближаются к рецессии, также падают темпы роста экономики Китая. Кроме того, сербский лидер предположил, что вооруженный конфликт на территории Украины продлится больше года.

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Алевтина Запольская
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