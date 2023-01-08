Вучич назвал санкции против России «обоюдоострым мечом»

Президент Сербии Вучич назвал антироссийские санкции «обоюдоострым мечом» для Запада

Санкции против России являются «обоюдоострым мечом», их последствия затронут не только западные страны, но и весь мир. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет ТАСС.

По словам политика, Белграду в ближайшее время стоит ожидать усиления давления извне по вопросу Косова и введения санкций против России. Он назвал эту ситуацию нелегкой и предупредил, что она может отразиться на всей Европе.

«Если мне скажут: введите санкции [против России] завтра, может, мне и придется [это сделать] под угрозой чего-либо намного большего, чем давление. В данный момент мы почти год смогли быть страной, которая этого не сделала, показав свою отважность», — пояснил Вучич.

В конце декабря президент Сербии заявил, что для Европы и мира 2023 год будет тяжелее 2022-го. Он напомнил, что США и Европа приближаются к рецессии, также падают темпы роста экономики Китая. Кроме того, сербский лидер предположил, что вооруженный конфликт на территории Украины продлится больше года.