Раскрыта вероятность столкновения России и НАТО в ближайшие 10 лет

FT: 61% экспертов отрицают вероятность конфликта между Россией и НАТО в ближайшие 10 лет

Больше половины экспертов по внешней политике, опрошенных Атлантическим советом США, выразили сомнение в вероятности прямого столкновения России и НАТО в ближайшие 10 лет. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на материалы опроса.

Согласно результатам, 23 процента респондентов заявили о возможности вооруженного противостояния Москвы и альянса в ближайшее десятилетие. При этом 61 процент экспертов эту вероятность отрицают.

Сообщается, что из более чем половины опрошенных 47 процентов выразили сомнение в том, что подобное военное столкновение возможно, а 14 процентов категорически отвергли вероятность войны между Россией и НАТО.

Ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил начало войны России и Североатлантического альянса в текущем году. По его словам, в 2023 году НАТО может подключиться к украинскому конфликту в качестве одной из сторон.