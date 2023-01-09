Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:37, 9 января 2023Мир

Раскрыта вероятность столкновения России и НАТО в ближайшие 10 лет

FT: 61% экспертов отрицают вероятность конфликта между Россией и НАТО в ближайшие 10 лет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Больше половины экспертов по внешней политике, опрошенных Атлантическим советом США, выразили сомнение в вероятности прямого столкновения России и НАТО в ближайшие 10 лет. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на материалы опроса.

Согласно результатам, 23 процента респондентов заявили о возможности вооруженного противостояния Москвы и альянса в ближайшее десятилетие. При этом 61 процент экспертов эту вероятность отрицают.

Материалы по теме:
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022

Сообщается, что из более чем половины опрошенных 47 процентов выразили сомнение в том, что подобное военное столкновение возможно, а 14 процентов категорически отвергли вероятность войны между Россией и НАТО.

Ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил начало войны России и Североатлантического альянса в текущем году. По его словам, в 2023 году НАТО может подключиться к украинскому конфликту в качестве одной из сторон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции
В США заявили о превращении конфликта на Украине в «окопную войну»
Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении Артура Смольянинова
Эмили Ратаковски снялась в купальнике
В январе к Земле приблизится яркая комета
В Турции рассказали о получателях продукции по зерновой сделке
В ДНР заявили о попытках отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов
Таиланд передумал вводить въездные требования для россиян
В США развеяли популярный на Западе миф об Украине
Потерявшего память мужчину в двух брюках и шлеме без визора нашли у набережной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.