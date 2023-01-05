Экс-полковник британской армии допустил начало войны России и НАТО в 2023 году

Экс-полковник британской армии заявил, что в 2023 году может начаться война России и НАТО

Бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в разговоре с The Telegraph допустил начало войны России и НАТО в 2023 году.

По словам отставного военного, в 2023 году Североатлантический альянс может подключиться к конфликту на Украине в качестве одной из сторон. «Я встревожен теми, кто, похоже, думает, что вероятность того, что НАТО вмешается в ситуацию на Украине в 2023 году, почти равна нулю», — заявил Бреттон-Гордон.

Ранее глава комитета Совфеда по международным отношениям Константин Косачев заявил, что угроза нападения НАТО на Россию очерчена намерениями Украины вступить в альянс и вернуть утраченные территории. Он подчеркнул, что эта угроза будет купироваться всеми возможными и невозможными способами.

В свою очередь, аналитики американского центра RAND Corporation заявили, что украинский конфликт создал «уникальный набор обстоятельств» для «ограниченного нападения России на НАТО». По их мнению, в случае эскалации США могут нанести удар по России для защиты своих союзников по Североатлантическому альянсу.