В Совфеде порассуждали об угрозе нападения НАТО на Россию
Угроза военного нападения Североатлантического альянса (НАТО) на Россию будет купироваться всеми возможными и невозможными способами. Об этом в беседе с журналистом телеканала «Вместе-РФ» порассуждал член Совета Федерации, глава комитета Совфеда по международным отношениям Константин Косачев.
По словам Косачева, угроза нападения НАТО на Россию очерчена намерениями Украины вступить в альянс и вернуть утраченные территории.
«Это перспектива военного нападения, использования военной силы уже не только Украины, но и всего альянса в отношении нашей страны. Это абсолютно неприемлемая угроза, и она будет купироваться всеми возможными и невозможными способами», — заявил член Совета Федерации.
Ранее зампред Совбеза задался вопросом, может ли гибридная война, де-факто объявленная странами НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России.