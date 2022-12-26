В Совфеде порассуждали об угрозе нападения НАТО на Россию

Сенатор Косачев заявил, что угроза нападения НАТО будет купироваться всеми способами

Угроза военного нападения Североатлантического альянса (НАТО) на Россию будет купироваться всеми возможными и невозможными способами. Об этом в беседе с журналистом телеканала «Вместе-РФ» порассуждал член Совета Федерации, глава комитета Совфеда по международным отношениям Константин Косачев.

По словам Косачева, угроза нападения НАТО на Россию очерчена намерениями Украины вступить в альянс и вернуть утраченные территории.

«Это перспектива военного нападения, использования военной силы уже не только Украины, но и всего альянса в отношении нашей страны. Это абсолютно неприемлемая угроза, и она будет купироваться всеми возможными и невозможными способами», — заявил член Совета Федерации.

Ранее зампред Совбеза задался вопросом, может ли гибридная война, де-факто объявленная странами НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России.