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10:39, 26 декабря 2022Россия

В Совфеде порассуждали об угрозе нападения НАТО на Россию

Сенатор Косачев заявил, что угроза нападения НАТО будет купироваться всеми способами
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Угроза военного нападения Североатлантического альянса (НАТО) на Россию будет купироваться всеми возможными и невозможными способами. Об этом в беседе с журналистом телеканала «Вместе-РФ» порассуждал член Совета Федерации, глава комитета Совфеда по международным отношениям Константин Косачев.

По словам Косачева, угроза нападения НАТО на Россию очерчена намерениями Украины вступить в альянс и вернуть утраченные территории.

«Это перспектива военного нападения, использования военной силы уже не только Украины, но и всего альянса в отношении нашей страны. Это абсолютно неприемлемая угроза, и она будет купироваться всеми возможными и невозможными способами», — заявил член Совета Федерации.

Ранее зампред Совбеза задался вопросом, может ли гибридная война, де-факто объявленная странами НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России.

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Марк Леонов
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