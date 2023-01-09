Мужчина отправился в тюрьму за убийство 40-летней давности

Говард Брэдберри из США отправился в тюрьму на 25 лет за убийство 1982 года

В США 64-летний Говард Брэдберри из штата Мэриленд отправился в тюрьму на 25 лет за убийство, совершенное весной 1982 года в городе Колумбия. Об этом сообщает True Crime Daily.

28-летняя Лэйни Ли Макгадни была похищена по дороге в магазин 29 марта 1982-го. Через несколько часов ее тело обнаружили на пустыре. Мать четверых детей изнасиловали и зарезали. Несмотря на то, что свидетелями похищения стали несколько местных жителей, полиции не удалось установить личность подозреваемого, и дело вскоре закрыли.

Однако на месте убийства были найдены некие предметы, которые по версии следствия принадлежали мужчине, совершившему преступление. После анализа ДНК, полученной с этих вещей, в 2021 году детективы вышли на след Говарда Брэдберри, которого и обвинили в убийстве 40-летней давности.

В июле 2022 году Брэдберри согласился на так называемое признание Элфорда. Суть этого соглашения между предполагаемым преступником и судебными органами заключается в том, что первый не признает себя виновным, однако соглашается с тем, что у стороны обвинения достаточно улик, чтобы суд вынес обвинительный приговор.

5 января 64-летнего заключенного приговорили к 25 годам тюремного заключения за непреднамеренное убийство.

Ранее сообщалось, что в Мексике задержали убийцу университетского преподавателя из США, который 12 лет скрывался от правосудия. Все это время он преподавал йогу и писал стихи.

