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08:11, 9 января 2023Россия

В Госдуме заявили об изменении в тактике боевых действий на Украине

Депутат Гурулев заявил, что Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин и генерал армии Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По мнению парламентария, теперь российские военнослужащие действуют эффективнее. «Армия научилась воевать, перешла в другую ситуацию, научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы», — написал Гурулев.

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Депутат отметил, что из-за успехов России США усилили военную поддержку Украины. Кроме того, по его словам, на изменения повлияла проведенная в России частичная мобилизация.

Помимо этого были созданы новые части и подразделения, способные изменить ход боевых действий на Украине, добавил Гурулев.

Ранее депутат сообщил об отсутствии предпосылок для новой мобилизации в России. По данным Гурулева, мобилизованные россияне еще «не до конца введены в сражение».

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны страны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.

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Анна Щербакова
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