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21:08, 9 января 2023Путешествия

В Росавиации опровергли информацию об отмене ограничения полетов в 11 аэропортах

В Росавиации заявили, что ограничение полетов в центральную Россию и на юг сохраняется

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) заявили, что ограничение полетов в аэропорты центральной части России и юга страны сохраняется. Слухи об их отмене ведомство опровергло в беседе с ТАСС в понедельник, 9 января.

В Росавиации прокомментировали появившуюся в социальных сетях информацию о возобновлении полетов с 15 января в 11 аэропортах южной и центральности части России, на которые в настоящее время наложены ограничения. В ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения являются фейковыми и не соответствуют действительности.

С 24 февраля 2022 года Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны для гражданских самолетов. Решение связано с проведением специальной военной операции на Украине. Ограничения полетов касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они продлятся до 14 января.

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Зарина Дзагоева
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