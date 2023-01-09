В России продлили режим ограничения полетов на юг страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 14 января

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило ограничение полетов в аэропорты центральной части России и юг страны до 14 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте международной авиагавани Краснодара.

Согласно опубликованной информации, режим ограничений на выполнение рейсов в 11 городов продлен до 03:45 по московскому времени 14 января 2022 года. Среди них — авиагавани Анапы, Брянска, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Курска, Белгорода, Геленджика, Элисты и Симферополя.

Ранее в декабре российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу.