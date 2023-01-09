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10:09, 9 января 2023Путешествия

В России продлили режим ограничения полетов на юг страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 14 января

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило ограничение полетов в аэропорты центральной части России и юг страны до 14 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте международной авиагавани Краснодара.

Согласно опубликованной информации, режим ограничений на выполнение рейсов в 11 городов продлен до 03:45 по московскому времени 14 января 2022 года. Среди них — авиагавани АнапыБрянска, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, ЛипецкаКурскаБелгородаГеленджикаЭлисты и Симферополя.

Ранее в декабре российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу.

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Валентина Процкова
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