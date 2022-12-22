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09:04, 22 декабря 2022Путешествия

Российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу

Росавиация выдала Red Wings и «Азимут» допуск на полеты в Китай, Азербайджан и Турцию

Фото: Shutterstock

Российская авиакомпания Red Wings получила больше допусков на полеты за границу, в том числе на выполнение рейсов в Азербайджан и Китай. Об этом говорится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Уточняется, что полеты в Баку из Оренбурга и Санью из Новосибирска планируется выполнять по пять и два раза в неделю соответственно. Также ведомство выдало перевозчику «Азимут» допуск на полеты из временно закрытого из-за ситуации на Украине аэропорта Краснодара в Самсун (Турция). Разрешение получено на осуществление семи рейсов в неделю.

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Кроме того, Росавиация отозвала целый ряд допусков на рейсы в Грецию и на Кипр. Так, Red Wings аннулировали разрешения на полеты из Волгограда в Афины, на Корфу и Миконос, а также из Саратова и Волгограда в Ларнаку.

Ранее в ноябре правительство Китая смягчило правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно обновленным протоколам, срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну путешественников сокращен с десяти до восьми дней. 

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Валентина Процкова
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