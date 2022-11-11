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10:27, 11 ноября 2022Путешествия

Китай смягчил правила въезда для иностранцев

В Китае сократили срок обязательного карантина для прибывающих из-за рубежа лиц

Фото: Thomas Peter / Reuters

Правительство Китая смягчило правила въезда для иностранцев, в том числе россиян, с 11 ноября. Об этом говорится в опубликованном сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Reuters.

Согласно обновленным протоколам, срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну путешественников сокращен с десяти до восьми дней. Кроме того, приезжающим из-за границы пассажирам за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест на нуклеиновые кислоты COVID-19.

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«Для въезжающих из-за рубежа лиц формула "семь дней централизованного карантина плюс три дня наблюдения на дому" будет скорректирована до "пяти дней централизованного карантина плюс три дня наблюдения на дому"», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Китае понадеялись на скорое снятие антиковидных мер для российских туристов. По словам председателя союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня, по мере улучшения эпидемиологической ситуации туристическая сфера обеих стран станет еще более привлекательной для инвесторов.

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Валентина Процкова
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