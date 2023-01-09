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13:45, 9 января 2023Культура

Названы молодые артисты с высокими шансами раскрыться в 2023 году

Критик Бабичев заявил, что «Моя Мишель» обладает высокими шансами раскрыться в 2023 году

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Музыкальные критики и продюсеры Павел Рудченко и Евгений Бабичев назвали имена молодых артистов, обладающих высокими шансами раскрыться в 2023 году. Об этом они сообщили в беседе с News.ru.

По мнению Рудченко, певцы Ваня Дмитриенко и Хабиб смогут выйти в этом году на новый уровень. Критик отметил, что не может назвать имена молодых артисток с высокими шансами раскрыться в 2023-м, так как большинство из них являются блогерами. «По большому счету, они певицами не являются, просто яркие интернет-звездочки, но никак не артисты», — заявил Рудченко.

Евгений Бабичев отметил музыкальную группу «Моя Мишель», которая на протяжении нескольких лет работала с Игорем Матвиенко. «В этом году вышел альбом, новые песни, группа на слуху, постоянно выходят видеоролики. Хочется, чтобы они полноценно вышли из тени и встали в один ряд с самыми популярными и востребованными коллективами», — сообщил продюсер.

Среди молодых артистов критик также выделил исполнителя Кирилла Ермакова, более известного под псевдонимом LYRIQ, сравнив его вокальные данные с вокальными данными Джастина Тимберлейка.

Ранее концертные организаторы рассказали о потере 30 процентов российских артистов, которые могут собирать стадионы, за 2022 год.

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Анастасия Астахова
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