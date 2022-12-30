Концертные организаторы заявили о потере 30 процентов популярных артистов

Концертные организаторы заявили о потере 30 процентов артистов, собиравших стадионы

Концертные организаторы рассказали о потере 30 процентов российских артистов, которые могут собирать стадионы, за 2022 год. Об этом сообщает РБК.

Причиной таких изменений стал отъезд некоторых музыкантов, а также запрет на выступления ряда артистов. Сообщается, что за этот период из-за отмен и переносов выступлений сервисы Ticketland и МТС Live вернули зрителям около полумиллиарда рублей.

Среди уехавших артистов, способных собирать стадионы, были названы Алла Пугачева, Земфира, рэпер Face (внесен в России в реестр иноагентов), а также группа Little Big. Другие исполнители, среди которых — Валерия, Стас Михайлов и рэпер Элджей, отменили запланированные выступления после начала спецоперации на Украине.

«Вырастить артиста, который сможет собирать тысячи человек на концерт, быстро не получится. Существует большая разница между тем, сколько людей слушают того или иного артиста на стриминге и сколько людей платят за билеты на его концерт. В итоге на сборы больших залов выходят единицы», — рассказал глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

Ранее стало известно, что российская музыкальная группа Anacondaz не смогла взыскать с полиции убытки за срыв концерта в Перми.