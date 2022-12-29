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12:29, 29 декабря 2022Культура

Суд отказал во взыскании убытков Anacondaz за срыв концерта в Перми

Суд отказал во взыскании убытков за срыв концерта группы Anacondaz в Перми

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российская музыкальная группа Anacondaz не смогла взыскать с полиции убытки за срыв концерта в Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, Арбитражный суд Пермского края отклонил иск организатора концертных туров музыкального коллектива ООО «Инвизибл Промо» 29 декабря.

Сообщается, что компания потребовала взыскать с МВД 255 тысяч рублей, так как в июле этого года правоохранительные органы прервали выступление Anacondaz в Перми после четвертой песни и потребовали от артистов и зрителей покинуть концертную площадку в связи с нарушением правил пожарной безопасности.

Организатор выступления отказался выплачивать музыкантам вознаграждение.

Позже концерт коллектива отменили в Екатеринбурге после письма из мэрии города. Лидер группы Anacondaz сообщил об отказе полиции назвать причину срыва концерта.

Ранее Верховный суд Башкирии отклонил жалобу лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука на решение о назначении ему штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

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Анастасия Астахова
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