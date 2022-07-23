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Лидер группы Anacondaz сообщил об отказе полиции назвать причину срыва концерта

Солист Anacondaz Артем Хорев рассказал об отказе полиции обосновать срыв концерта в Перми

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Вокалист группы Anacondaz Артем Хорев рассказал, что полиция не объяснила участникам причину срыва концерта в Перми. Об этом сообщает «Газета.ru».

Практически сразу после начала выступления Anacondaz 23 июля на пермской площадке «Берег» в зал пришли сотрудники полиции и разогнали всех зрителей. Хорев прокомментировал ситуацию, заявив, что им не объяснили причину остановки концерта. Он также рассказал, что после происшествия группа сразу покинула площадку.

«Мы пока ничего не знаем. Мы как что-то поймем и что-то решим, обязательно сообщим публично», — пребывает в недоумении солист Anacondaz. Хорев подчеркнул, что скрывать участникам группы нечего, и во время концерта зрители активно вели видеосъемку.

Ранее Anacondaz собирались выступить в Екатеринбурге, но концерт отменили после того, как организаторы мероприятия получили письмо из мэрии города. По словам лидера группы, им было предложено обжаловать решение в прокуратуре.

«Мы сообщим, я думаю, в ближайшие дни, как дальше жить. Потому что пока непонятно», — подытожил Хорев после инцидента.

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Варвара Кузьмина
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