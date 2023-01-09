Автогиганты начали делать ставку на Индию

Reuters: Mercedes-Benz надеется на двухзначный рост продаж своих автомобилей в Индии

Компания Mercedes Benz надеется на двухзначный рост продаж своих автомобилей в Индии в 2023 году, заявил Reuters управляющий директор Mercedes-Benz India Сантоши Ийера.

В 2022 году продажи немецкого автопроизводителя в Индии взлетели на 41 процент, до 15 822 единиц. Это рекордный показатель, портфель заказов марки уже составляет около 6 тысяч машин. Однако Ийера отметил, что ослабление рупии может привести к росту цен на автомобили.

«Если рупия просядет еще немного, это приведет к дополнительному повышению цен. Так что это некоторое препятствие в плане потенциала роста. Но мы начали 2023 год с очень хорошими заказами», — отметил он. Рупия упала на 10 процентов по отношению к доллару в 2022 году. Mercedes в 2023 году планирует выпустить в Индии 10 новых моделей машин, большинство из которых будет стоить более 10 миллионов рупий (около 8 473 800 рублей). Другие автогиганты тоже начали делать ставку на Индию.

По данным агентства, Renault планирует производить в этой стране электромобили, а именно электроверсию своего хэтчбека Kwid. Индия является одним из ключевых рынков для группы, отметили в Renault. По прогнозу S&P Global Mobility, Индия станет третьим в мире рынком легковых машин, сместив Японию. Ранее Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилей.