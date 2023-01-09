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17:53, 9 января 2023Из жизни

Принц Уильям неделю пытался заставить принца Гарри сбрить бороду

Принцы Уильям и Гарри неделю ругались из-за бороды

Фото: Toby Melville / Reuters

В интервью телеканалу ITV принц Гарри подтвердил, что принц Уильям пытался заставить его сбрить бороду перед свадьбой. Текст интервью приводит сайт Wales Online.

По утверждению Гарри, королева Елизавета II лично разрешила ему оставить бороду. Несмотря на это, Уильям не успокоился и снова повелел младшему брату избавиться от растительности на лице. Принцы ругались целую неделю, и в итоге Гарри настоял на своем.

Я сказал: «Не думаю, что Меган меня узнает, когда придет в церковь и увидит безбородым». К тому же без бороды я буду себя чувствовать совсем по-другому. Тем, у кого ее никогда не было, этого не понять. Но другие бородачи, наверное, сразу скажут: «О да, все так и есть, прекрасно его понимаю»

принц Гарри

Гарри подозревает, что причиной спора была зависть. В свое время Уильям тоже пытался отпустить бороду, но в итоге побрился по требованию королевы и других людей, к которым ему приходилось прислушиваться. Когда Гарри разрешили оставить бороду, это показалось ему несправедливым.

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10 января 2023 года в продаже должны появиться мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

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Олег Парамонов
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