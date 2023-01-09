В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву боевых машин

Spiegel: Берлин «лихорадочно» ищет 40 боевых машин пехоты Marder, обещанных Шольцем Киеву

Федеральное правительство Германии вынуждено «лихорадочно» искать 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder , которые канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать Киеву. Об этом пишет журнал Spiegel.

По информации немецкого издания, после заявления Шольца военные и политики стали гадать, откуда Берлин возьмет обещанную Украине технику. Слова канцлера оказалось «не так-то легко воплотить в жизнь», говорится в публикации.

Сообщается, что большую часть военной помощи немецкая армия должна предоставить из собственных запасов. По словам депутата бундестага Хеннинга Отте, «бундесверу приходится опустошать свои склады, которые при любом раскладе уже находятся в плохом состоянии».

Политик пришел к выводу, что «дальновидная политика осуществляется иначе».

Ранее представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия передаст Украине около 40 боевых машин пехоты Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot в первом квартале 2023 года. Хебештрайт заявил, что военных Украины обучат управлению Marder в Германии, подготовка займет около восьми недель.