Байден прокомментировал беспорядки в Бразилии

Президент США Байден назвал ситуацию в Бразилии возмутительной

Президент США Джо Байден прокомментировал массовые беспорядки в Бразилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пул Белого дома.

Политик назвал возмутительной ситуацию в Бразилии, где сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару захватили здание Национального конгресса Бразилии, Федеральный верховный суд и дворец Планалту (рабочую резиденцию главы государства).

Протестующие требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января.

По информации Globo, правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Отмечается, что сторонники экс-главы республики вооружены палками и забрасывают полицию камнями.